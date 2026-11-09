Брата Орбана заарештували за незаконне переправлення іноземців через кордон, – Мадяр

У понеділок, 9 листопада, в Угорщині, ймовірно, був затриманий молодший брат експрем'єр-міністра Віктора Орбана – Арон Орбан. Його підозрюють у нелегальній видачі віз громадянам інших країн.

Як пише HVG, слідчі з Національного слідчого бюро (NNI) та Національного управління з повернення та захисту активів (NVVH) провели спільні дії в Будапешті та Пештському повіті. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр написав у соцмережах, що спецоперація безпосередньо стосується родича його попередника.

Чи заарештували брата Орбана?

У понеділок, 9 листопада, Мадяр заявив, що правоохоронці затримали Арона Орбана – молодшого брата колишнього прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Його підозрюють у причетності до масштабної схеми переправлення людей через кордон та нелегального оформлення віз.

Співробітники Національного управління з повернення та захисту активів прийшли до будинку у Фотлігеті, пов'язаного з фірмою Арона Орбана, повідомляє Telex. Президентка відомства Анна Унгер підтвердила проведення слідчих заходів, зазначивши, що вичерпну інформацію нададуть згодом.

Правоохоронці вже заарештували кількох осіб у межах двох кримінальних проваджень і продовжують обшуки у житлових приміщеннях. Водночас Унгер не сказала, чи був брат експрем'єра затриманий. Проте вона повідомила, що NVVH розслідує справу, пов’язану з Ароном Орбаном. Видання Telex, з посиланням на джерела, також не змогло підтвердити затримання молодшого брата експрем'єр-міністра, попри факт проведення операції.

Невдовзі після допису Петера Мадяра його попередник на посаді заявив, що чинна влада нібито намагається боротися з опозицією.

Мета цієї брудної гри – усунути політичних опонентів і встановити однопартійну систему. Головна мішень – я, а мій молодший брат – лише інструмент,

– написав Орбан-старший.

Що відомо про справу?

За даними ЗМІ, один із соратників Арона Орбана, Г.Б., який був заарештований разом з іншим фігурантом справи, Яношем М., на прізвисько "Мачек", нещодавно був звільнений з-під варти. За даними розслідування, група пов'язаних із політиками осіб за гроші гарантувала видачу дозволів на проживання та робочих віз для іноземців. У цій схемі фігурує компанія Арона Орбана Multi Shoot, яка допомагала обходити офіційні урядові обмеження.

Telex зазначає, що свідчення у справі давав в’єтнамський перекладач, який мешкає в Будапешті. Він підтримував зв'язки з Г.Б. та Яношем М. Окрім того, він двічі зустрічався з Ароном Орбаном.

Ця справа показує, як актори, близькі до провідних політиків, використовували цю мережу зв’язків, як для них несподівано відчинилися двері урядових установ і як вони намагалися обійти процедури, передбачені для законослухняних громадян,

– повідомило NVVH.

Можливість отримати необхідні для цього дозволи ускладнювалася тим, що – з метою підтримки урядової пропаганди – квоти обмежували кількість іноземців. Орбан, який тоді перебував при владі, вузько визначав агентства з працевлаштування, які могли цим займатися. Раніше ЗМІ писали, що Арон Орбан та його компанія Multi Shoot брали активну участь в оформленні віз.

Зазначимо, що слідчі заходи відбуваються в межах операції "Очисний вогонь", про яку у червні оголосив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Її ціллю було подолати корупцію у владі, створену за правління його попередника.

Також раніше журналісти з'ясували, що молодий Віктор Орбан міг писати доноси на товаришів по службі. Через це Москва могла шантажувати політика.