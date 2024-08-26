Макрон вперше відреагував на арешт Дурова

Президент Франції вперше відреагував на затримання Павла Дурова. Макрон заявив, що арешт засновника Telegram відбувся в межах судового розслідування, що триває.

Увечері 25 серпня Павлу Дурову продовжили термін тримання під вартою ще на 48 годин. За цей час бізнесмену мають або висунути обвинувачення, або відпустити його на волю.

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Реакція Макрона

Еммануель Макрон зауважив, що у соцмережі пишуть багато неправдивого про Францію після арешту Дурова.

Політик наголосив, що Франція підтримує свободу вираження думок, спілкування, інновацій та підприємництва. Однак президент нагадав, що "в умовах верховенства закону, у соціальних мережах, як і в реальному житті, свободи реалізуються в рамках, встановлених законом для захисту громадян та поваги до їхніх основних прав".

Арешт засновника Telegram на території Франції відбувся в рамках судового розслідування. Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення залишається за суддями,

– заявив Макрон.

Нагадаємо, що французькі слідчі вважають, що відмова Дурова від модерування контенту Telegram та співпраці з правоохоронними органами роблять його співучасником злочинів наркоторгівлі, педофілії і шахрайства.

Зазначимо, що Росія активно використовує Telegram для поширення дезінформації, пропаганди та проведення інформаційно-психологічних операцій проти України.

Крім того, Telegram є одним з головних майданчиків комунікації між учасниками окупаційного контингенту збройних формувань Росії в Україні.