Дурову заборонили виїжджати з Франції до березня 2025 року, – Paris Match

Після звільнення з-під варти засновнику Telegram Павлу Дурову заборонили виїжджати з Франції. Це триватиме до березня 2025 року.

Журналісти французького видання Paris Match зазначили, що тепер Павло Дуров доручив своїм помічникам знайти пристойне житло для нього у Парижі. За словами засновника Telegram, для цього "бюджет не обмежений".

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Павло Дуров проведе 6 наступних місяців у Франції

У виданні, з посиланням на інформовані джерела, наголосили, що заставу для Дурова в 5 мільйонів євро розділено на частини. 1 мільйон мають виплатити одразу, а 4 мільйони, що залишилися, внесуть у вигляді п'яти щомісячних платежів.

Співрозмовник журналу зазначив, що офіс Telegram "ніколи не отримував повідомлень про розшук" їхнього засновника. За словами джерела, не було ордера на арешт, а лише на обшук, який не дійшов до його керівника.

Журнал назвав Павла Дурова "кіберволодарем світу", підкресливши його суворий розпорядок дня, який включає "200 віджимань і 100 присідань, після чого він приймає крижану ванну".

За повідомленнями папараці, Дуров орендує розкішну віллу площею 14 00 квадратних метрів у Дубаї за приголомшливу ціну – 84 000 доларів США на місяць, що становить 1 мільйон доларів США на рік. Джерела Paris Match класифікують цю нерухомість як одну з найдорожчих у місті.

Тепер же Павло Дуров буде вимушений провести 6 наступних місяців у Франції. Папараці вже зафіксували засновника Telegram разом із його нареченою Юлією Вавіловою на Єлисейських полях у Парижі в ці вихідні.



Павла Дурова бачили у Парижі після звільнення з-під варти / Фото Paris Match

До слова, Павла Дурова звільнили з-під варти 29 серпня. Це сталося через 5 днів після того, як його затримали в аеропорті у Парижі, а згодом висунули обвинувачення у 12 злочинах.