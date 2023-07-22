Кремль розпочав чистку "z-патріотів": чи посилить арешт Гіркіна авторитет Путіна

Після невдалого заколоту Пригожина російська влада почала уважніше придивлятися до всіх "патріотів", які виступають проти диктатора Владіміра Путіна. Першим у списку на ліквідацію опинився терорист та військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, очевидно, що у Росії розпочалися чистки "z-патріотів".

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Спробують продати в Гаагу

Ймовірно, у Кремлі прийняли політичне рішення розібратися з "ура-патріотичним" сегментом, який може бути набагато небезпечніший, ніж миролюбний ліберальний. Адже, наприклад, складно уявити з автоматом Навального, який штурмує Кремль. А якогось Гіркіна-Стрєлкова цілком ймовірно.

Я думаю, що будуть й інші процеси проти таких "активістів". Але їх не так багато й вони боягузливі. Достатньо посадити пару людей, як все це кодло сховається й не буде навіть векати,

– сказав політолог і соціолог з Німеччини.

Владі було вигідно, щоб ці "z-патріоти" розганяли про загальну мобілізацію та мілітаризація праці в Росії. Адже на їхньому фоні Путін здавався "розумною" альтернативою всім цим "патріотам".

Пару тижнів тому у Стрєлкова остаточно зірвало дах. Чи то він більше пити став, чи важкі наркотики якісь вживав. Він став просто нариватися. За такі речі у Росії вбивають,

– зазначив Ейдман.

На його думку, Стрєлкова не вбили через те, що він потрібний Кремлю. Адже російська влада спробує продати його в Гаагу, щоб самим не йти. Тому його не вбивають, а зберігають як цінний ресурс.

Гіркін перебуває в міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 над Донбасом. Щодо нього було ухвалено вирок, який передбачає довічне позбавлення волі.

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Ослабить Путіна

Скоро вибори й зайвий раз влада хоче показати, що Путін "священна" корова в російській політичній верхівці і його чіпати не можна, за це доведеться розплачуватися.

Лідера бандитів, грабіжника в законі не можна навіть вербально опускати. За вербальні образи має бути реальна відповідь,

– додав політолог і соціолог з Німеччини.

Диктатор репресує своїх критиків не тому, що він посилює свої позиції. Для нього це так природно, як дихати. Тоді він би був не диктатор, а звичайний демократичний президент.

"Інше питання ослабить чи посилить це його? Я думаю, що ослабить. Адже, якщо ліберальні критики й так ніколи не підтримували Путіна, то так звані "патріоти", починаючи з 2014 року, підтримували диктатора. Арешт Стрєлкова викличе протест у багатьох", – наголосив Ейдман.

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