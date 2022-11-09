Арешт колаборантів з УПЦ МП зриває плани Путіна у війні за свідомість українців, – експерт

Гібридна "опіумна" війна, яку веде Російська православна церква в Україні, є частиною військового плану Путіна. Тому одне з головних завдань СБУ сьогодні – активно відпрацьовувати колаборантів та агентів у рясах.

Про це заявив політолог Євген Магда. За його словами, в СБУ усвідомлюють загрозу, яку несуть дії УПЦ (МП).

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"Протягом двох останніх тижнів СБУ висунула підозри одразу двом високопоставленим священникам цієї церкви у порушенні законодавства, а відомий митрополит Павло (Лебідь) був підданий обшуку на митниці, коли намагався виїхати на територію Молдови. В.о. голови СБУ Василь Малюк офіційно заявив, що затримано понад три десятки корегувальників у рясах, і це, як видається, не остаточна цифра, адже війна триває. Показово, що Малюк днями наголосив, що усвідомлює загрозу, яку несуть дії УПЦ (МП)", – зазначив Магда.

Як додає політолог, потенційне об'єднання українських православних – "страшний сон для Москви", оскільки такий розвиток подій позбавить Гундяєва (Кирила) значної частини впливу на пострадянському просторі.

Тож відпрацювання СБУ колаборантів з УПЦ МП – це удар по Росії, яка давно веде в Україні гібридну "опіумну" війну – війну за свідомість мільйонів наших громадян,

– переконаний політолог.

Коротко про зрадників у рясах