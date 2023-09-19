Каву пити нема з ким: в яких умовах тримають Коломойського

Ігор Коломойський протягом трьох тижнів отримав три підозри. Журналісти з'ясували умови тримання заарештованого олігарха.

Ігор Коломойський нині перебуває в ІТТ СБУ – ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки України. Там олігарх пройшов санітарну обробку.

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Які умови тримання олігарха

Коломойський перебуває в скромних умовах. Його помістили в невелику камеру з туалетом.

Сьогодні Коломойський перебуває у невеличкій, хоч і чистій камері Ізолятора тимчасового тримання СБУ з "парашею" в кутку. Один, без телевізора, інтернету і телефону,

– сказав анонімний співрозмовник.

Співробітники ізолятора перевіряють всю кореспонденцію бізнесмена. Його перебування в ІТТ СБУ ускладнює слідство для Національного антикорупційного бюро України. Бо детективам доводиться кожен раз отримувати дозвіл у Бюро економічної безпеки для доступу до олігарха.

Чому бізнесмена тримають саме в ізоляторі

Журналісти з'ясували, що Коломойського помістили в ІТТ СБУ для забезпечення його надійної охорони та позбавлення можливості впливати на свідків. Двоє людей вже зіткнулися із залякуваннями.

Ці свідки отримали від невстановлених осіб погрози щодо завдання шкоди здоров'ю та позбавлення життя. Це сталося під час досудового розслідування. Двох свідків вже допитали у суді.

Як могла скластися доля Коломойського

Як пояснює видання, якби олігарху вручило підозру НАБУ, а не СБУ, то він би зараз перебував у Лук’янівському СІЗО. За даними журналістів, там умови тримання комфортніші.

Зазначається, що в слідчому ізоляторі Мін'юсту можна офіційно за гроші отримати камеру з усіма вигодами. Анонімне джерело повідомило виданню, що за хабар там можна проносити телефони.

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