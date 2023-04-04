Хто ще з УПЦ МП має сидіти на лаві підсудних: релігієзнавець назвав прізвища

Екснамісник Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь, він же Паша "Мерседес", отримав підозру та запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів з зобов'язанням носити електронний браслет. Є ще кілька осіб з УПЦ МП, які повинні опинитись на лаві підсудних.

Їхні прізвища в ефірі 24 Каналу назвав релігієзнавець, церковний діяч, пресофіцер 112-ї бригади ТрО Андрій Ковальов. Він переконаний, що представники УПЦ МП, які грають на боці Росії, обов’язково повинні бути покарані.

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"У Києві тривають акції свідомої непокори законним вимогам влади. Ми бачимо несанкціоновані мітинги в час повномасштабної російської агресії, чуємо з вуст ділків Московського патріархату погрози та прокльони на адресу президента України. Хто може проклинати Верховного головнокомандувача ЗСУ? Тільки ворог", – зауважив він.

Релігієзнавець наголосив, що будівлі Києво-Печерської Лаври є на 100% власністю українського народу та держави. Священники УПЦ МП закликають своїх вірян захоплювати державні будівлі, тобто порушувати закон.

Хто ще з УПЦ МП повинен відповісти перед законом

Ковальов зазначив, що на лаві підсудних має сидіти не тільки Паша "Мерседес". На його думку, насамперед перед законом має відповісти митрополит Антоній (Іван Паканич), який замінив Павла Лебедя як координатор масових заворушень у центрі столиці.

До речі, проти Антонія вже запроваджені санкції РНБО і введені в дію указом президента України. Влада повинна неухильно дотримуватись визначеного президентом у грудні курсу на боротьбу із "п’ятою колоною" у рясах,

– переконаний релігієзнавець.

Також перед судом мають постати очільник УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський) та архієпископ Іона (Максим Черепанов), підкреслив пресофіцер 112-ї бригади ТрО.

Андрій Ковальов пригадав, як у 2015 році під час вшанування пам’яті загиблих на Донбасі українських військових встали усі присутні у Верховній Раді, крім цих трьох осіб, які зараз організовують масові безлади у столиці.

"Якщо вони свідомо порушують Кримінальний кодекс України, то повинні відповідати за статтями. Наприклад, захоплення державних будівель і споруд – це стаття 341 Кримінального кодексу України, яка передбачає 5 років за ґратами", – додав він.

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Арешт екснастоятеля Лаври: коротко