В ЄС відреагували на "ракетні погрози" Медведєва через ордер на арешт Путіна

У Брюсселі не залишили без уваги маразматичні заяви заступник голови радбезу Росії Дмітрія Медведєва через ордер на арешт Путіна. Європейський Союз засудив погрози російського експрезидента.

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель назвав погрози Росії Міжнародному кримінальному суду незаконними. Також дипломат засудив заходи з боку Росії проти МКС.

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Що у ЄС кажуть про маразматичні погрози Медведєва

Жозеп Боррель ЄС, як і раніше, прихильний до захисту Суду від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання здійсненню правосуддя і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя.

ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи у відповідь проти тих, хто бере участь у роботі МКС, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно і неупереджено,

– підкреслив Боррель.

Також високий представник ЄС пропонує доєднатися до Міжнародного кримінального суду країнам, які досі цього не зробили, щоб ніхто у цьому світі не міг уникнути покарання за найважчі злочини.

Медведєв погрожує через ордер на арешт путіна