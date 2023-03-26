Як свого часу Мілошевича: Фейгін припустив, чи може оточення видати Путіна Гаазі

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Не варто відкидати варіант, що близьке оточення може насильно видати диктатора. Таке вже було в історії.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, очевидно, що в кулуарах представники політичних та бізнесових еліт Росії скаржаться через війну, адже їхнє становище суттєво погіршилося.

До теми Після обіду перебрались у квартиру, де я ночую, – Путін розповів дивні подробиці зустрічі з Сі

Вони в кулуарах поза очі точно говорять, що їх підставили. Путін такий-сякий, а війну програли. Треба бути нерозумним, щоб казати щось на кшталт "де Путін – там перемога". Не думаю, що вони такі дурні,

– зазначив Фейгін.

Чи може оточення видати Путіна до Гааги

Як зауважив Фейгін, свого часу дійсно було сподівання, що оточення збунтується проти Путіна та зробить все можливе, щоб завершити війну. Але, на жаль, цього не сталося.

Чи можуть вони в найближчому майбутньому відсторонити Путіна від влади та передати його в міжнародні органи юстиції? Поки такого не бачимо. Для цього потрібна воля, бачення майбутнього. Чи можливо це потім? Глянемо. Але поки передумов немає,

– сказав Фейгін.

Чи може оточення Путіна змістити його від влади – думка Фейгіна: дивіться відео

Він додав, що свого часу таке відбулося з президентом Югославії Слободаном Мілошевічем. Його також видали міжнародному правосуддю.

Путін погрожує розмістити ядерну зброю в Білорусі: що відомо