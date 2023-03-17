Наслідки для Кремля будуть катастрофічними, – Данілов про рішення МКС щодо арешту Путіна

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Хоча рупори Кремля волають, що нібито ніяких наслідків для Росії не буде, насправді вони будуть катастрофічними.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує 24 Канал.

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Наслідки будуть катастрофічно страшними для безпосередньо Путіна і всього його найближчого оточення,

– підкреслив Данілов.

Також секретар РНБО додав, що це тільки початок тих "чорних лебедів", які обов'язково будуть зараз зграями залітати на територію Росії. Вони там будуть жити постійно, опануються в Москві. "Побачите, найближчим часом дуже багато цікавих подій буде відбуватися", – додав Данілов.

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