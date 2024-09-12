Цьогоріч саміт "Великої двадцятки" приймає Бразилія. Володимир Зеленський сказав, що йому цікаво, чи буде заарештований Путін, якщо наважиться туди прибути.

Бразилія – одна із понад сотні країн, яка рафітикувала Римський статут, а, отже, повинна виконати ордер на арешт очільника Кремля. Раніше російський диктатор вже відвідав Монголію, в якій його теж мали затримати, однак цього не сталося.

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За одним столом зі злочинцем

В інтерв'ю бразильському виданню Metropoles президент України зауважив, що питання арешту Путіна під час його візиту до Бразилії залишається відкритим.

"І тут мені цікаво – яким чином може приїхати Путін і його не заарештують? Це дуже серйозне питання", – наголосив політик.

Крім того, Зеленський має питання до лідерів провідних країн світу, які будуть брати участь у саміті "Великої двадцятки" і сидіти за одним столом із воєнним злочинцем.

Питання у мене до G20, особливо до тих країн, які захищають демократію і кажуть, що поважають міжнародне право...Як їм буде сидіти за столом з людиною, яку повинні заарештувати, а вони будуть продовжувати діалог,

– зазначив президент.

До слова, Володимир Зеленський вже коментував наміри Бразилії запросити Путіна на саміт у листопаді.