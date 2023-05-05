Прийшов до суду: Кличко захотів взяти на поруки мера Одеси Труханова

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про те, щоб Геннадія Труханова відправили під варту. До суду прибув мер Києва Віталій Кличко, щоб взяти очільника міської ради Одеси на поруки.

Зауважимо, що рішення про взяття під варту Труханова ВАСК ухвалив 4 травня. Тоді стало відомо, що він може вийти, якщо внесе застава у розмірі 13 мільйонів гривень. А вже сьогодні, 5 травня, з'явилася інформація, що його готовий взяти на поруки Віталій Кличко.

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Дав позитивну характеристику

Як зазначив активіст Роман Сініцин, мер Києва особисто прибув до Вищого антикорупційного суду. Він не лише зголосився взяти на поруки Геннадія Труханова, а й дав йому характеристику.

Він позитивно схарактеризував мера Одеси, але суд до розгляду питання про поруки не перейшов,

– зазначив Сініцин.

Зауважимо, що взяття під варту Геннадія Труханова – не забаганка суддів. Він порушив своє попереднє зобов'язання, не внісши 30 866 000 гривень застави. Упродовж 5 днів цю суму він не вніс, тож ВАСК і ухвалив рішення взяти його під варту, щоб продовжити вивчати справу щодо нього.

Тепер мер Одеси має внести 13,420 мільйона гривень застави. Якщо ж він цього не зробить, то повинний буде сидіти під вартою впродовж 60 діб з можливим продовженням. Взяття під варту Геннадія Труханова відбулося відразу ж у залі суду 4 травня.

У чому звинувачують Труханова

Зауважимо, що справа достатньо стара. Геннадія Труханова, а також трьох інших чиновників мерії Одеси, підозрюють у тому, що вони заволоділи коштами з міського бюджету. Сама справа тягнеться ще з 2016 року.

У справі, крім самого мера Одеси, фігурують також:

його заступник Павло Вугельман,

голова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай,

директор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор та його заступник Володимир Радіонов.

Їх підозрюють у незаконному заволодінні грішми під час покупки заводу "Краян", який збанкрутував. За даними слідства, вартість підприємства була свідомо завищеною.

Його купили за 185 мільйонів гривень. Цікаво, що фірма-прокладка, в якої завод і купили, раніше віддала за нього суму у 43 рази нижчу. Ця схема дозволила чиновникам збагатитися на 92 мільйони гривень.