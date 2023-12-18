У Фінляндії під варту відправили бойовика "Русич": його просила екстрадувати Україна

Росіянина Воїслава Тордена (Яна Петровського) відправили під варту рішення фінського суду. "Русича" підозрюють у вчиненні воєнних злочинів під час війни в Україні у 2014 – 2015 роках.

Варто зазначити, що Україна просила екстрадувати Тордена, однак Верховний Суд відмовив у клопотанні. Причиною є "складні умови утримання."

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Арешт та акція Петровського

Окружний суд Гельсінкі 18 грудня постановив відправити за ґрати росіянина Воїслава Тордена. Його підозрюють в тяжких воєнних злочинах, вчинених в Україні. Чоловіка відправлять до в'язниці Вантаа. Звинувачення мають бути пред'явлені до 31 травня.

Під час судового засідання про затримання Торден мав при собі паперову табличку, на якій російською мовою були написані назви двох компаній, що працюють в Росії. Одна з компаній продає військовий одяг, а інша – спортивний інвентар. Обидві розташовані за однією адресою в Санкт-Петербурзі і належать Воїславу Тордену.

Також ЗМІ зазначають, що заступник держпрокурора в п'ятницю вирішив розпочати у Фінляндії власне попереднє розслідування щодо діяльності терориста. Воно має визначити, чи вчиняв росіянин воєнні злочини в Україні. Мова йде про незаконні дії щодо поранених чи полонених службовців ЗСУ.

Справа Тордена-Петровського