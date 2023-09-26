Суд залишив під вартою експрезидента компанії "Мотор Січ" Богуслаєва

Експрезидент "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаєв залишатиметься під вартою до кінця жовтня. Таке рішення 26 вересня виніс суд.

Богуслаєва затримали ще восени 2022 року. Його підозрюють у роботі на Росію та держзраді. Зокрема, правоохоронці встановили, що у квітні 2022 року він блокував постачання бойового гелікоптера для української розвідки.

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Що просили адвокати

Адвокати переконували суд, що досудове розслідування вже закінчили, тому ризиків про які говорила сторона обвинувачення нібито немає. Проте суд вирішив залишити у силі рішення першої інстанції та залишив Богуслаєва під вартою до 22 жовтня.

Справа Богуслаєва: що відомо

СБУ затримала експрезидента компанії "Мотор Січ" та екснардепа В'ячеслава Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. Його підозрюють у тому, що він співпрацював із Росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну. Разом з ним того дня також затримали начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності компанії.

У травні Богуслаєв просив включити його у списки на обмін з Росією. Відповідну заяву він написав на ім'я керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи ситуацію, сказав, що таким листом Богуслаєв тільки підтвердив те, що був російським агентом.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомляв, що Богуслаєв під час повномасштабного вторгнення саботував будь-які дії "Мотор Січі", зокрема, можливість передачі гелікоптерів нашим Збройним Силам. Він додав, що Богуслаєва потрібно юридично зафіксувати з одного боку як кримінального злочинця, а з іншого – як абсолютного, чистокровного зрадника.