Верховна Рада планує заборонити призначати заставу як запобіжний захід при скоєнні злочинів, пов'язаних зі збутом та оборотом наркотиків. Відповідний законопроєкт №3915 народні депутати підтримали за основу.

За документ, який передбачає арешт за злочини, пов’язані з наркотиками, без права на внесення застави, проголосували 246 парламентаріїв, повідомляє 24 канал.

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Закон пропонує обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави людям, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу.

У цій статті передбачена відповідальність за незаконні

виробництво,

виготовлення,

придбання,

зберігання,

перевезення,

пересилання,

збут наркотиків, психотропних речовин або їхніх аналогів.

Зверніть увагу! Наприкінці липня текст відповідного законопроєкту Володимира Зеленського з'явився на сайті Верховної Ради. Очікують, що цей закон дасть змогу поліції ефективніше протидіяти незаконному розповсюдженню на території України наркотиків.