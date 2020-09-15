Арешт за наркозлочини без застави: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні
Верховна Рада планує заборонити призначати заставу як запобіжний захід при скоєнні злочинів, пов'язаних зі збутом та оборотом наркотиків. Відповідний законопроєкт №3915 народні депутати підтримали за основу.
За документ, який передбачає арешт за злочини, пов’язані з наркотиками, без права на внесення застави, проголосували 246 парламентаріїв, повідомляє 24 канал.
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Закон пропонує обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави людям, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу.
У цій статті передбачена відповідальність за незаконні
- виробництво,
- виготовлення,
- придбання,
- зберігання,
- перевезення,
- пересилання,
- збут наркотиків, психотропних речовин або їхніх аналогів.