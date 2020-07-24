Арешт без застави за наркозлочин: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Володимир Зеленський пропонує заборонити призначати заставу у якості запобіжного заходу при скоєнні злочинів, пов'язаних зі збутом і оборотом наркотиків. Відповідний законопроєкт президент України вже подав до Верховної Ради.
Текст законопроєкту глави держави з'явився на сайті Верховної Ради.
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Що передбачає законопроєкт
Він пропонує обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави особам, які обґрунтовано підозрюються у незаконному:
- зберіганні;
- виробництві;
- виготовленні;
- придбанні;
- перевезенні;
- пересиланні;
- збуті наркотичних засобів.
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Очікується, що цей закон дасть змогу поліції ефективніше протидіяти незаконному розповсюдженню на території України наркотиків та психотропних речовин.