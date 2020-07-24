Владимир Зеленский предлагает запретить назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков. Соответствующий законопроект президент Украины уже подал в Верховную Раду.

Текст законопроєкту глави держави з'явився на сайті Верховної Ради.

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Що передбачає законопроєкт

Він пропонує обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави особам, які обґрунтовано підозрюються у незаконному:

зберіганні;

виробництві;

виготовленні;

придбанні;

перевезенні;

пересиланні;

збуті наркотичних засобів.

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Очікується, що цей закон дасть змогу поліції ефективніше протидіяти незаконному розповсюдженню на території України наркотиків та психотропних речовин.