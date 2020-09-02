Серед видів злочинів, які українці вважають найбільшими проблемами у своїх містах та селах, лідирують наркомани та п’яні водії. Крім того, люди оцінюють ситуацію зі злочинністю на місцевому рівні оптимістичніше, ніж на загальнодержавному.

Українці назвали основні проблем, які потребують реакції зі сторони правоохоронної системи Центру Разумкова й фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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Що українці вважають найгіршими злочинами

поширення і вживання наркотиків (40%),

водіння транспорту водіями у нетверезому стані (38%),

хуліганство (37%),

корупція посадових осіб різних органів влади (25%),

пограбування помешкань (25%),

крадіжки в громадських місцях (21%),

шахрайство (21%).



Проблеми, які потребують реакції поліції / Дані зі сайту "Демократичних ініціатив"

З якими проблемами правоохоронці справляються

21% опитаних відповіли, що хуліганство;

16% – водіння автотранспорту водіями у нетверезому стані;

33% українців вважають, що правоохоронці не справляються з вирішенням жодних проблем;

ще 27% не змогли дати відповіді.



Чи вдається правоохоронцям вирішувати проблеми / Дані зі сайту "Демократичних ініціатив"

Загалом по країні найбільший розрив між констатацією важливості проблеми та оцінкою роботи правоохоронців є за такими позиціями:

поширення і вживання наркотиків (40% питаних вважають серйозною проблемою, тоді як лише 8% відзначають роботу правоохоронців з припинення таких злочинів);

(40% питаних вважають серйозною проблемою, тоді як лише 8% відзначають роботу правоохоронців з припинення таких злочинів); корупція (25% опитаних вважають серйозною проблемою, тоді як лише 4% відзначають роботу правоохоронців з припинення таких злочинів);

(25% опитаних вважають серйозною проблемою, тоді як лише 4% відзначають роботу правоохоронців з припинення таких злочинів); пограбування помешкань (25% і 4% відповідно);

(25% і 4% відповідно); шахрайство (21% і 5% відповідно);

(21% і 5% відповідно); розбійні напади на громадян (12 і 4% відповідно).

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Як відрізняються відповіді залежно від регіону проживання

на поширення та вживання наркотиків скаржилися більшість респондентів південних (59%) та східних регіонів (54%);

скаржилися більшість респондентів південних (59%) та східних регіонів (54%); проблему хуліганства частіше відзначали мешканці сходу (43%), а також малих міст (населенням менше 49 тисяч людей);

частіше відзначали мешканці сходу (43%), а також малих міст (населенням менше 49 тисяч людей); пограбування приватних помешкань частіше згадували у південних та східних областях (29% і 31% відповідно);

приватних помешкань частіше згадували у південних та східних областях (29% і 31% відповідно); злочин шахрайства сильніше турбує жителів сходу України (32%);

на крадіжки в громадських місцях частіше скаржилися жителів великих міст (27% у містах понад 1 мільйон людей осіб та 28% у містах від 100 тисяч до 1 мільйона людей) та в центральних областях (26%);

в громадських місцях частіше скаржилися жителів великих міст (27% у містах понад 1 мільйон людей осіб та 28% у містах від 100 тисяч до 1 мільйона людей) та в центральних областях (26%); на корупцію посадовців теж найчастіше нарікають жителі великих міст (39% у містах-мільйонниках та 30% у містах від 100 тисяч до 1 мільйона людей.

Крім того, українці оцінюють ситуацію зі злочинністю на місцевому рівні більш оптимістично, ніж на загальнодержавному.



Порівняння ситуації на місцевому та державному рівнях / Інфографіка "Демократичних ініціатив"