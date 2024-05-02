В'язниця або смерть "у ДТП": до Шойгу наближаються кремлівські чистки

Розвідка Британії повідомила про допит ФСБ першого заступника Шойгу Руслана Цалікова у справі корупції в міноборони. Його підозрюють у посібництві Тимуру Іванову, який наразі сидить за ґратами. Цікаво, що такі справи почали відбуватися у Росії після ухвалення Конгресу США допомоги Україні.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що Руслан Цаліков є величиною набагато більшою за Тимура Іванова, відомого шинками та жінками, які довели його до в'язниці. А от Цаліков – вкрай впливова людина, яка розподіляє всі ресурси міноборони, тож його допит може говорити про одне: зараз відбувається локальний землетрус під троном Сєргєя Шойгу.

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Шукають винуватих

Шойгу намагається зробити все, щоб його не позбавили міністерського крісла. ЗМІ пишуть про те, що він розпорядився якнайшвидше поставити зброю на виробництво для "військової операції Москви в Україні", а також наказав швидше передавати зброю на фронт. І всі ці "великі" справи мають пояснення.

Зараз Шойгу бореться за своє життя, бо невідомо, який сірник він витягне – сісти у в'язницю, потрапити в аварію і померти чи захворіти. Арешт Іванова через два дні після рішення Конгресу США про виділення допомоги Україні дав зрозуміти, що хтось має бути винним у тому, що ця допомога рано чи пізно спрацює – наприклад, в успішному наступі України,

– підкреслила Романова.

Вона додала, що саме з причини цієї допомоги від США у Росії зараз шукають винуватих. І під "гнів царя" потрапив Шойгу. Тож заздалегідь Шойгу обкладають яблуками, щоб потім запхати в грубку і подати з хрусткою скоринкою.

Конкуренція серед путінських кланів

Існує також думка, що в навколопутінських кланів зараз триває конкуренція за "трон" – і великий удар завдано клану Геннадія Тимченка (голова ради директорів Континентальної хокейної ліги і президент хокейного клубу СКА – 24 Канал), якого начебто вважають наближеним до Шойгу.

Ольга Романова зазначила, що вперед вирвався клан Миколи Патрушева (секретар ради безпеки Росії – 24 Канал), бо він розглядає наступником свого сина Дмитра. Однак щойно це станеться і сина буде призначено на "престол", наприклад, наступником, його миттєво "зжеруть" сильніші клани.

"І добре було б ці клани по одному потихеньку послаблювати, як, наприклад, клан Шойгу. Ще залишиться дуже сильний клан Ковальчуків (Юрій Ковальчук – колишній голова ради директорів банку "Росія" – 24 Канал). Але поки що вони більш-менш в одній зв'язці", – наголосила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Однак, за словами Ольги Романової, Патрушев зараз є найсильнішою і найвпливовішою фігурою після Владіміра Путіна і являє собою всіх силовиків. І при нагоді він завжди прибере або відкусить голову слабшому супернику, а зараз такий – Шойгу.

Скандал з Тимуром Івановим