Всі крадуть: експрацівник КДБ сказав, чи загрожують владі Путіна корупційні скандали

В Росії набирає обертів гучний корупційний скандал із заступником міністра оборони Тимура Іванова. Він, зокрема, курував "відбудову" окупованого Маріуполя. Це далеко не перша корупційна справа, яка стрясає російську владу.

Про це 24 Каналу розповів експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зазначивши, що жодної реальної боротьби з корупцією в Росії немає. Владімір Путін нікого ніколи не карав з верхівки влади – карали завжди "стрілочників", або заступників.

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Це внутрішньовидова боротьба

В Росії якщо когось і кидають за ґрати за корупцію, то це наслідок внутрішньовидової боротьби – один клан бореться з іншим за перерозподіл потоків та за вплив в державі та на Путіна

Водночас Путіна жодним чином скандал з заступником Сєргєя Шойгу не торкнеться. Його режим і є державною корупцією. Він сам – найбільший корупціонер, і всі, хто його оточує, також крадуть,

– зауважив експрацівник КДБ.

Час від часу в російській владу пересувають начальників. Саме так відбулось з Дмітрієм Рогозіним, якого зняли з посади глави "Роскосмоса". За останні 15 років, за словами Жирнова, всі його керівники сидять за в тюрмі, тому що там все розкрадено та корумповано. Путін відправив Рогозіна у відставку, а потім він став депутатом у раді федерації від окупованої Запорізької області.

Навальний намагався врятувати режим

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який помер у лютому 2024 року в російській колонії, викривав корупційні схеми російських можновладців, зокрема, Путіна.

Насправді Навальний намагався врятувати путінський режим, якщо говорити не щодо сутності критики, а за наслідками. Якби у Путіна знайшовся якийсь генпрокурор або начальник слідчого комітету, який би відповідно до розслідувань Навального карав корупціонерів, то від цього виграв би режим. Але вони просто не хочуть це робити,

– припустив Сергій Жирнов.

Зокрема Навальний ще рік тому зробив розслідування щодо Тимура Іванова та викрив його корупційні схеми. На підставі цього розслідування Іванова треба було покарати вже тоді. Проте Путін не посадив заступника Шойгу, а зробив це тільки через рік, тому що зараз триває боротьба в російській владі напередодні формування нового уряду.

Жодні корупційні скандали очільнику Кремля не страшні. Найголовніше, що в росіянах вони не викликають заперечення режиму Путіна – вони вважають, що це абсолютно нормально,

– підкреслив він.

Від Путіна, на думку Жирнова, росіяни втомились через те, що він дуже довгий час при владі. Він вже всім набрид, і люди вже не слухають, що він говорить.

"В нього немає підтримки, однак і негативного рейтингу, попри всі корупційні скандали, на жаль, теж немає", – резюмував він.

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