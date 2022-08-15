Росіяни збираються форсувати Сіверський Донець і підступно зайти у спину нашим, – Арестович

росіяни поповнюють свої угруповання навпроти Сіверська на Донеччині. Вони хочуть форсувати річку Сіверський Донець.

За деякими даними, активізувалось угруповання, що перебуває за спиною, тобто по інший бік річки. Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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Політик зазначив, що там є 7 – 8 батальйонів. Вони мають наміри форсувати річку та, за словами Арестовича, підступно зайти в спину нашим.

Вони (окупанти – 24 канал) дуже стараються, але у них нічого не вийде,

– заспокоїв радник.

Бійці зупинили спробу окупантів форсувати річку

Напередодні, 13 серпня, прикордонники разом з іншими бійцями помітили ворога на протилежній стороні річки Сіверський Донець. Наші захисники знищили 2 вантажівки й особовий склад окупантів.

Крім того, на одному із спостережних постів прикордонники зупинили спробу ворожих диверсантів форсувати Сіверський Донець. Бійці відкрили вогонь, після чого противник відійшов із втратами.

У зведенні Генштабу ввечері 15 серпня повідомили, що на Слов’янському напрямку ворог з артилерії безуспішно намагався відтіснити наших захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Крім того, росіяни намагались штурмувати на напрямку Довгеньке – Мазанівка, але відійшли без успіху.

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