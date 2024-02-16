Бо любить "правду" та "справедливість": Арестович вважає, що він – "рускій"

Як пише українська Вікіпедія, Олексій Миколайович Арестович – блогер, актор, оглядач, пропагандист, втікач за кордон, організатор психологічних семінарів, захисник російської мови та навіть "розвідник". Однак це уже не найголовніше.

Цими днями колишній позаштатний радник голови Офісу Президента заявив, що він – "рускій". Арестович наголошує: це його добровільний і свідомий вибір – належати до російської цивілізації.

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Арестович вважає себе "рускім"

Відповідне зізнання з уст Олексія (чи то пак, Алєксєя) Арестовича пролунало під час його спільного живого ефіру з російською опозиційною до Кремля лібералкою Юлією Латиніною.

Я завжди казав: "Я рускій". Я буду добровільно належати до цієї цивілізації. Етнічно я білорус, поляк, росіянин… Громадянин України. Але я буду належати до цієї цивілізації, тому що мені подобається правда, совість, справедливість і світло,

– сказав Арестович.

Очевидно, такі висловлювання не могли сподобатися українцям. У мережі можна побачити, як люди пишуть свої "відгуки" на слова Арестовича. Їх навіть неможливо цитувати, бо замість слів лише ***.

Арестович заявив, що вважає себе "рускім": дивіться відео

Інші скандали та реакція суспільства

Скандальні семінари. Арестович потрапив у центр уваги після публікації уривків з його закритих психологічних семінарів. Там він висловлювався про жінок та чоловіків, пропагуючи сексизм і насилля. Це викликало хвилю обурення.

Арестович потрапив у центр уваги після публікації уривків з його закритих психологічних семінарів. Там він висловлювався про жінок та чоловіків, пропагуючи сексизм і насилля. Це викликало хвилю обурення. Сумнівна реакція на критику. Після широкого розголосу через публікацію висловлювань Арестович іронічно прокоментував критику, пропонуючи провести ефір на тему "Арестович і жінки", де він "показово душитиме" жінок.

Після широкого розголосу через публікацію висловлювань Арестович іронічно прокоментував критику, пропонуючи провести ефір на тему "Арестович і жінки", де він "показово душитиме" жінок. Заяви про "розлюднення". Арестович зробив заяву про помилковість стратегії "розлюднення окупантів" українцями. За його словами, це нібито "дало росіянам мотивацію воювати". Тобто, за логікою Арестовича, українці дають мотивацію росіянам воювати.

Арестович зробив заяву про помилковість стратегії "розлюднення окупантів" українцями. За його словами, це нібито "дало росіянам мотивацію воювати". Тобто, за логікою Арестовича, українці дають мотивацію росіянам воювати. Контроверсійні слова щодо НАТО. Він висловлював думку про необхідність відмови від територій для вступу в Північноатлантичний альянс. Крім того, критикував жінок у Збройних Силах України.

Він висловлював думку про необхідність відмови від територій для вступу в Північноатлантичний альянс. Крім того, критикував жінок у Збройних Силах України. Перспективи війни з Росією. Арестович обговорював можливі сценарії завершення війни, зокрема зі сценарієм, схожим на поділ Кореї. Після цього секретар РНБО Олексія Данілова заявив про неприпустимість порівнянь України з Кореєю.

Арестович обговорював можливі сценарії завершення війни, зокрема зі сценарієм, схожим на поділ Кореї. Після цього секретар РНБО Олексія Данілова заявив про неприпустимість порівнянь України з Кореєю. Втеча за кордон під приводом "вигнання". У вересні 2023 року Арестович покинув територію України через польсько-український пункт пропуску Краківець – Корчова. Він заявив, що йому "доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні".

Цю заяву Арестовича також підхопили російські телеграм-канали. Громадяни ворожої держави тішаться, що "колишній кумир українців" тепер явно працює проти України.