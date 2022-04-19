Арестович назвав три завдання, які ворог поставив перед собою у новому наступі на Донбасі
19 квітня 2022 , 01:48Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Арестовича
Росіяни почали масштабний наступ на Донбас. Ворог поставив перед собою три цілі, для досягнення яких готовий кинути усі свої сили.
Російські окупанти почали масштабний наступ на Сході України. Окрім того, окупанти намагаються зберегти свої позиції на Півдні.
Читайте також Росія почала битву за Донбас, будемо боротись: Зеленський звернувся до українців
Завдання ворога
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що у наступі на Донбас росіяни поставили перед собою три цілі.
У результаті масштабного наступу ворог хоче:
- захоплення Рубіжного, Попасної та Сєвєродонецька (у Кремінній тривають вуличні бої);
- зімкнення рядів у районі Авдіївки: 25 тисяч окупантів прямують до Слов'янська та Краматорська;
- захоплення Гуляйполя (Запоріжжя) та захоплення Маріуполя.
Ворог атакує по всій лінії розмежування на Донбасі, тривають активні бої.
Дивіться відео до теми – звернення командира полку "АЗОВ" до світових лідерів