Окупанти перекидають війська із Запоріжжя на Херсонщину, з Росії резерви не йдуть, – Арестович
Російські загарбники не отримують резервів з Росії. Вони перекидають можливі мінімальні ресурси з одних напрямків на інші.
На Запорізькому напрямку успіх мають ЗСУ. Вони далі просуваються. Окупанти намагаються перегрупуватися. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович під час прямого ефіру у Фейгіна 5 липня, повідомляє 24 канал.
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З-під Запоріжжя перекидають ресурси на Херсонщину
Окупанти кидають всі мінімальні запаси. які в них є. Дві як мінімум БТГ перейшли на Херсонський напрямок (із Запорізького – 24 канал) Тут, як і раніше тривають серйозні бої, артилерійські. Там їх болить, туди перекидають війська.
Радник голови ОП додав, що ми все ще не бачимо резервів, які прибули б з Росії. Бачимо тільки перекидання ресурсів з одної частини фронту на іншу.
"Це сумно для сторони, яка думає, що ще наступає і намагається вирішити якісь завдання", – зазначає Арестович.
ЗСУ завдали удару по скупченню окупантів та відбили контратаку на Херсонщині
- Вночі 5 липня українські захисники відбили контратаку посиленого взводу противника на Херсонщині. Зокрема, біля Лозового.
- Окупанти втратили БТР-82. Двоє росіян загинули, ще 5 – зазнали поранення.
- Також українські гелікоптери завдали авіаційного удару по скупченню ворога північно-західніше Правдиного. А ракетно-артилерійські підрозділи знищили склад паливно-мастильних матеріалів ворога на Херсонщині.
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