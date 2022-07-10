Удар по російській базі у Новій Каховці: Арестович озвучив деталі про втрати росіян

Українські військові завдали удару по ворожій базі в Новій Каховці, що на Херсонщині. Близько 100 окупантів знищено.

ЗСУ вдарили по окупантах 9 липня. Окрім ста загиблих, є ще близько 200 поранених. Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович 10 липня.

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Українські захисники поцілили в пункт управління

Учорашній удар по пункту управління 49 армії, ППО, та складам з ракетами до ППО. За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених,

– мовиться в повідомленні.

Олексій Арестович додає, що половина поранених у дуже важкому стані. Тому вони навряд чи виживуть.

Знищення ворожих пунктів на Херсонщині

Українські воїни атакували ворожі пункти на Херсонщині. Після поразки окупанти їх передислокували.

За даними від керівниці пресцентру сил охорони та оборони Півдня, ЗСУ вдалося знищити та ліквідувати 200 окупантів, 6 зенітно-ракетних комплексів "Панцир" та самохідну артилерійську установку "Акація".

Свіжі втрати ворога

З початку повномасштабного вторгнення і по 10 липня українські військові знищили:

особового складу – 37 300,

танків – 1 641,

бойових броньованих машин – 3 823,

артилерійських систем – 834,

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 108,

літаків – 217,

гелікоптерів – 188,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 676,

крилатих ракет – 155,

кораблів та катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 694,

спеціальної техніки – 66.

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