Якщо росія вдарить по Києву – Україна відповість ударом по їхньому центру рішень, – Арестович

російські окупанти дуже страждають через "бавовну" на своїх військових об'єктах. Ворог здійснює обстріли у відповідь, але вони не мають ефективності та не впливають на поле бою.

росіяни намагаються не припиняти вогневого впливу на мирні міста поблизу лінії фронту. Ворог знищує житлові будинки, але не може похизуватися успіхами у військовій площині.

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Україна може дуже потужно відповісти росіянам

Як повідомив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, російські окупанти у війні проти України застосували усю можливу зброю, окрім ядерної та хімічної. За 6 місяців війни вони завдали ударів по 22 тисячам цивільним об'єктам, і лише по 500 військовим.

"Їм вже нікуди піднімати ставки, все. Вони обстрілюють ЗАЕС – і ніхто не реагує, ніхто не панікує, ніхто не дає їм висувати вимоги. Вони вичерпали свій потенціал та можливості. Їм вже немає чим нас лякати", – сказав Арестович.

Також він додав, що у разі обстрілів столиці Україна готова завдати дуже влучної та ефективної відповіді.

Якщо росія вдарить по Києву – Україна відповість ударом по їхньому центру рішень. Про дальність зброї переживати не варто – ми туди обов'язково дотягнемося,

– підкреслив Арестович.

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