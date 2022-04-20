Арестович пояснив, чому Маріуполь не можна деблокувати військовим шляхом
Багато людей висувають звинувачення українській владі за те, що вони, мовляв, не хочуть деблокувати Маріуполь. Але насправді, це не таке легше завдання. І наразі звільнити місто військовим шляхом неможливо.
Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.
До теми "Азов" готовий евакуюватися з Маріуполя, щоб врятувати військових і поховати загиблих
За його словами, не можна сказати людям не хвилюватися за Маріуполь.
Можна лише роз'яснювати правду, якою б гіркою вона не була. А правда доволі сумна – "маріупольська проблема" важка, бо нелегко зробити деблокаду міста військовим шляхом,
– заявив Арестович.
Чому не можна військовим шляхом деблокувати Маріуполь
Радник глави ОП пояснив, чому не можна деблокувати Маріуполь військовим шляхом:
- "Для цього треба спочатку зупинити наступаюче на Запоріжжя ударне угруповання противника чисельність близько 10 тисяч осіб".
- "Навіть якщо зупинити їх, а це важке завдання, то далі його потрібно розбити. Для цього ЗСУ мають перейти в наступ, розбити угруповання та розсунути фланги, щоб не "били" по наших військах, які будуть заходити в Маріуполь".
- "Далі потрібно пройти 120 кілометрів степом, там де немає навіть лісів. Будуть удари російської авіації з окупованого Криму та Ростовської області, вони будуть швидко прилітати та скидати снаряди на наші війська".
- "Після цього доведеться пробити зовнішнє та внутрішнє оточення окупантів у Маріуполі. Підійти з боями по місто до "Азовсталі" і звільнити наших захисників".
Арестович додав, що якби в нас було угрупування, здатне вирішити таке завдання, то війну Україна війну вела в у Підмосков’ї.
Чому українці масово просять звільнити Маріуполя
Також, за словами Арестовича, є три пояснення, чому люди кажуть деблокувати Маріуполь:
- "Або вони не розуміють ситуації, не є військовими експертами, а просто родичі маріупольці".
- "Або вони розуміють, але просто звинувачують Офіс Президента, які “не хочуть” деблокувати Маріуполь. Але ж ми не командуємо військами, цим займається Командування ЗСУ, може вони краще знають, що це можна робити такі самогубчі спроби".
- "Або ті, хто перебуває посередині між цими двома, і просто дорікають владі, може ми щось придумаємо".
Для деблокади Маріуполя потрібне угруповання чисельність 15 тисяч військових, які добре озброєні західною зброєю. Якщо б це було, ми б пішли в наступ. До того ж, наші ЗСУ ведуть бої з переважаючим противником якраз на тих напрямках, по яким можна звільнити Маріуполь,
– сказав Арестович.
Чиновник додав, що навіть президент Франції Еммануель Макрон телефонував Путіну, щоб вирішити проблему з Маріуполем. До того ж, зусилля доклали лідери більшості провідних держав. Але це не дало результату.Важливо! Ситуація у Маріуполі дуже складна. Ворог практично без зупину обстрілює місто з артилерії, а також завдає ракетних і авіаударів. Через це місто зазнало величезних руйнувань, зокрема розбомблений та майже повністю знищений завод "Азовсталь". Під завалами залишаються сотні людей, серед яких є й діти.
Дивіться повне інтерв’ю з Олексієм Арестовичем:
До слова, азовці готові евакуюватися зі своєю стрілецькою зброєю за підтримки третьої сторони. Тому Давид Арахамія та Михайло Подоляк заявили про бажання приїхати в Маріуполь та провести переговори щодо евакуації військового гарнізону, який залишився у місті.