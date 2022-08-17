Ви б не повірили, – Арестович про те, чому влада не попередила українців про вторгнення

Президент Зеленський в інтерв'ю американським журналістам пояснив, чому українців не попередили про напад росіян. Декілька слів з цього приводу вирішив сказати й Арестович.

У мережі пояснення Володимира Зеленського щодо відсутності попередження про вторгнення росії викликало хвилю обурення. Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович вирішив вступитися за главу держави та пояснити доцільність цього вибору.

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Чому не було попередження про війну

На думку Арестовича, будь-яке попередження про можливе повномасштабне вторгнення росіян для багатьох виглядало б "смішним".

Якби "…влада попередила заздалегідь" ви не повірили б. Ви б іржали, постили мем і глибокодумно міркували про те, що "…Зе вже не знає, як підтримати свій провалений рейтинг", – вважає Арестович.

Що ж стосується тих, хто повірив би, то вони зняли б гроші з рахунків та намагалися виїхати з країни. Внаслідок цього розпочалась би паніка, впоратися з якою не вдалося б вже жодними засобами.

"Масове вилучення грошей, масове залишення країни, розрив виробничих ланцюжків, бюджетна криза і вже в березні не було б на що купувати снаряди - як точно зауважив учора Президент", – сказав позаштатний радник Єрмака.

Він додав, що історія не знає прикладів попередження про можливий початок війни. Арестович переконаний, що помилки при підготовці до вторгнення окупантів дійсно були, але визначення цих помилок – справа вузького кола фахівців, якою вони займуться після війни.

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