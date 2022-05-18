Арестович припустив, на які напрямки Путін перекине війська з Маріуполя

Російські війська, які зараз розташовані у Маріуполі – частково планують перекинути на інші напрямки. Радник Офісу президента України Олексій Арестович каже, що це буде точно не Ізюмський напрямок.

Таку інформацію повідомив 24 каналу радник Єрмака Олексій Арестович. Він також зазначив, що точну цифру військ окупантів у Маріуполі підрахувати важко, адже є дуже багато різної інформації з різних джерел і все потрібно перевіряти.

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Щонайменше декілька тисяч військ були розташовані на Маріупольському напрямку, важко встановити точку цифру, адже там постійно відбувалися ротації, говорить Арестович.

Частину накопичених військ окупанти залишать у Маріуполі, а іншу будуть кудись перенаправляти. Це може бути напрямок на Запоріжжя, може бути також Авдіївка чи Мар’їнка,

– припускає радник голви ОП.

Також Арестович каже, що можна також розглянути варіант переміщення на Ізюмський напрям, але це задалеко.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Наші воїни перейшли у контрнаступ на напрямку, який вважався чи не найбільш гарячим та складним з погляду бойових дій. Мовиться про Ізюмський. В окремих регіонах уже спостерігалося витіснення ворога. Окремі підрозділи Росії при цьому обстрілювали наші ЗСУ. Тобто це ті росіяни, які базуються у Чугуєві, Дергачах, Золочеві та Лозовій.

Також завдяки контрнаступу вдалось відвести безпосередню небезпеку від Харкова. Адже росіяни стояли близько. Через це місто зазнавало нещадних ворожих обстрілів. Тепер їх поменшало і Харків потрохи повертається до звичного життя. У місті навіть запустили громадський транспорт.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко твердо заявляв, що контрнаступ наших військ зупинити вже неможливо і російські окупанти це добре розуміють. Вони бояться сили наших воїнів і намагаються відступати. Наш наступ є важливим, бо так ми можемо зайти в тил їхнього ворожого угруповання.

Ворог намагається залякати українців присутністю військових угрупувань біля кордону з Україною, а саме в Курській та Брянській областях. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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