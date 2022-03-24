Арестович розповів на яких напрямках зосередженні основні сили окупантів

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся до українського народу щодо поточної ситуації на фронті.

За його словами, станом на 24 березня фронт практично замер, оскільки противник не має ресурсів, аби продовжувати наступ. Основні сили противника зосереджені лише у кількох напрямках, повідомляє 24 канал.

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Де зосереджені основні сили противника

Арестович стверджує, що зараз фігурує лише кілька регіонів, де ворог все ж продовжує зосереджувати основні зусилля.

Єдиний напрямок, де ворог продовжує зосереджувати зусилля – це напрямок на Ізюм, Мар'їнку, Маріуполь традиційно та возиться в районі правого берега Дніпра в районі Херсону,

– розповів Арестович.

Однак, за словами радника голови Офісу президента, в Херсоні ворог займає оборонну позицію.

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