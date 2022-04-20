Арестович відповів, яка зараз ситуація на заводі "Азовсталь" у Маріуполі
20 квітня 2022 , 17:42Читать новость на русском
Росіяни продовжуть бомбардувати металургійний завод "Азовсталь" у Маріуполі. Українські війська тримають оборону.
Однак окупанти продовжують гатити вже четвертий день. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
Увага Арестович пояснив, чому окупанти активно обстрілюють Миколаївщину
Росіяни для цього використовують стратегічні бомбардувальники – надважкі авіабомби. Крім цього, окупанти намагаються вести вуличні бої.
Вони оголосили черговий штурм "Азовсталі", але це п'ятий чи шостий штурм за останні 20 діб, про який вони говорять,
– зазначив Арестович.
Він додав, що поки він "не дуже б хвилювався" за металургійний завод. Усе під контролем.Довідка. На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі ховаються цивільні, зокрема жінки і діти, їх не менше тисячі.
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