Імплементовано ще з 2014 року, – Арестович відповів на заяву Меркель про формулу Штайнмаєра

Ангела Меркель заявила, що формулу Штайнмаєра необхідно імплементувати у законодавство України. Олексій Арестович прокоментував слова німецької канцлерки.

Рченик української делегації у ТКГ зазначив, що у цьому немає потреби. Оскільки вона вже прописана у законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

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Імплементовано ще з 2014 року

"Ми вдячні Німеччині та Франції за розробку кластерів щодо реалізації Мінських угод. Наші поправки до них не містять такої позиції, що спершу в ОРДЛО проводяться вибори, а потім Україні переходить контроль над кордоном. Усе навпаки", – сказав він.

Але парадокс полягає в тому, що формулу Штайнмаєра вже фактично імплементовано в українське законодавство – вона прописана у законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", ухваленому ще у 2014 році 10 пунктом. Вона там є,

– наголосив Олексій Арестович.

Закон набуде чинності у день місцевих виборів на окупованих територіях.

Вони пройдуть лише після того, як Росія виведе свої війська з території України.

ОБСЄ має зафіксувати: вибори провели відповідно до міжнародних стандартів.

Зустріч Зеленського з Меркель: основне

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Німеччини зустрівся з канцлеркою Ангелою Меркель.

Обговорили нормандський формат, війну на Донбасі, "Північний потік-2", небезпеку для України, формулу Штайнмаєра.

Німецька політикиня зауважила, що країни разом хочуть подолати пандемію та пообіцяла 1,5 мільйона доз вакцини.

Формула Штайнмаєра передбачає, що Верховна Рада ухвалить новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування на території ОРДЛО.

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