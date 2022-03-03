Арестович відзвітував про воєнну ситуацію у східних та південних областях України

Вже тиждень як Росія повністю вдерлась на територію України з війною. Весь цей час наші захисники та захисниці роблять усе можливе, щоб не дати ворогу прорватися.

У деяких регіонах ситуація досить хороша. В деяких – складна, але противник зазнає значних втрат. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми З нетерпінням чекаємо ворога, – захисники відреагували на кораблі, які прямують в Одесу

Що розповів Арестович:

Зона ООС – Наші підрозділи стоять та укріплюють позиції на окраїнах Горлівки, що відвертає значні сили та увагу противника.

Маріуполь – тримається, обстановка контрольована,

В напрямку Херсон і Миколаїв противник другу добу пробує просуватися, але зазнає нищівних поразок і не може похвалитися жодним тактичним успіхом. Зокрема Миколаїв 2 березня відбив повітряний десант, знищивши його повністю.

Запоріжжя, Енергодар – під контролем громади та військових, міста готові до оборони, обидві АЕС в безпеці.

Одеса тримається і готова зустрічати ворога у повній бойовій готовності.

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