Арестович заявив, що інформацію про хіматаку у Маріуполі перевіряють
Джерело:Олексій Арестович
Олексій Арестович заявив, що інформацію про хіматаку у Маріуполі перевіряють . Зокрема мовиться про використання отрути проти наших військових та мирних людях.
Відповідну інформацію оприлюднив радник глави Офісу Президента ввечері 11 квітня. Ймовірна атака відбулась також ввечері на 47 день війни.
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Дані про хіматаку перевіряють
Інформація про можливу хімічну атаку проти захисників Маріуполя перевіряється,
– написав Арестович.
Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що серйозно розглядають заяви окупантів про можливе застосування хімзброї. Також президент нагадав світу про його обіцянки реагувати швидше та жорсткіше на подібні дії загарбників.
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