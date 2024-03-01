Аргентина передала Україні два гелікоптери: вона їх отримала від Росії, – FT

Президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери Мі-171Е. Ці вертольоти країна раніше отримала від Росії.

Зазначається, що країна обрала шлях співпраці з країнами, які захищають свободу. Окрім цього, Мілей хоче провести саміт, щоб підтримати Україну.

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Гелікоптери в Україні

Аргентина вже передала Україні два гелікоптери Мі-171Е. Ідеться про два борти в арктичній модифікації, які країна придбала в Росії на початку 2010-х років.

Мілей визначив пріоритетними альянси з країнами, які захищають свободу, включаючи США, Ізраїль, який він відвідав на початку цього місяця, і Україну, якій він передав два військові вертольоти російського виробництва,

– пише видання FT.

Окрім цього президент Аргентини планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України цього року. Позиція Мілея відрізняється від позиції інших лідерів регіону. Бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва та мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор, на відміну від аргентинця, більш нейтральні.

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