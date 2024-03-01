Аргентина передала Україні два гелікоптери: вона їх отримала від Росії, – FT
Джерело:Financial Times
Президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери Мі-171Е. Ці вертольоти країна раніше отримала від Росії.
Зазначається, що країна обрала шлях співпраці з країнами, які захищають свободу. Окрім цього, Мілей хоче провести саміт, щоб підтримати Україну.
Дивіться також Рок-зірка з бензопилою, що підтримує Україну: хто такий Хав’єр Мілей, який очолив Аргентину
Гелікоптери в Україні
Аргентина вже передала Україні два гелікоптери Мі-171Е. Ідеться про два борти в арктичній модифікації, які країна придбала в Росії на початку 2010-х років.
Мілей визначив пріоритетними альянси з країнами, які захищають свободу, включаючи США, Ізраїль, який він відвідав на початку цього місяця, і Україну, якій він передав два військові вертольоти російського виробництва,
– пише видання FT.
Окрім цього президент Аргентини планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України цього року. Позиція Мілея відрізняється від позиції інших лідерів регіону. Бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва та мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор, на відміну від аргентинця, більш нейтральні.
Візит Зеленського в Аргентину
- Ще 10 грудня 2023 року Володимир Зеленський приїжджав до Аргентини на інавгурацію новообраного президента Хав'єра Мілея. Під час свого візиту український лідер міг безпосередньо поговорити з політиком.
- Зазначається, що тоді ж сторони обговорили подальші кроки в підготуванні саміту Україна – Латинська Америка. Він дасть змогу відкрити нову сторінку у відносинах України та держав цього регіону. Окрему увагу приділили розвитку двосторонньої співпраці в низці сфер.
- Також Зеленський зустрівся з лідерами країн Латинської Америки. Відбулися розмови з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.
- Зазначимо, що позицію нового президента Аргентини стало помітно одразу. Уже 29 грудня 2023 року Хав'єр Мілей відмовився від того, щоб Аргентина приєдналася до організації БРІКС. На той момент до неї входили Росія, Китай, Індія, Бразилія та ПАР.