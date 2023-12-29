Сказав Путіну "ні": Мілей відмовився долучати Аргентину до БРІКС

Президент Аргентини Хав’єр Мілей надіслав листа країнам-членам БРІКС, у якому відхилив пропозицію приєднати його державу до геополітичного блоку. Про своє рішення аргентинський президент повідомив в офіційних листах до лідера Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Владіміра Путіна.

Також заяву Хав'єра Мілея надіслали президентові Бразилії Луїзу Інасіо Лула да Сілва, прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді та президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі.

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Аргентина відмовилася приєднатися до БРІКС

Аргентинське видання Infobaе зазначає, що так президент Мілей відкинув геополітичну близькість із Китаєм та Росією.

Проте за кілька місяців до закінчення свого президентського терміну експрезидент Аргентини Альберто Фернандес заявляв про наміри приєднатися до блоку БРІКС.

Як зазначає бразильське видання Brazil247, його ініціатива отримала підтримку від лідера Китаю Сі Цзіньпіна, оскільки розширення блоку відповідає інтересам Китаю з обмеження впливу Сполучених Штатів у світі.

За даними видання Infobae, новообраний президент Аргентини підтримує США, і тому він відмовився "наполягати на угоді з комуністами".

Політика Хав'єра Мілея: основні новини