Сказав Путіну "ні": Мілей відмовився долучати Аргентину до БРІКС
Джерело:Brazil247
Президент Аргентини Хав’єр Мілей надіслав листа країнам-членам БРІКС, у якому відхилив пропозицію приєднати його державу до геополітичного блоку. Про своє рішення аргентинський президент повідомив в офіційних листах до лідера Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Владіміра Путіна.
Також заяву Хав'єра Мілея надіслали президентові Бразилії Луїзу Інасіо Лула да Сілва, прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді та президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі.
Дивіться також Оголошено надзвичайний економічний стан: в Аргентині одночасно запровадять 300 реформ
Аргентина відмовилася приєднатися до БРІКС
Аргентинське видання Infobaе зазначає, що так президент Мілей відкинув геополітичну близькість із Китаєм та Росією.
Проте за кілька місяців до закінчення свого президентського терміну експрезидент Аргентини Альберто Фернандес заявляв про наміри приєднатися до блоку БРІКС.
Як зазначає бразильське видання Brazil247, його ініціатива отримала підтримку від лідера Китаю Сі Цзіньпіна, оскільки розширення блоку відповідає інтересам Китаю з обмеження впливу Сполучених Штатів у світі.
За даними видання Infobae, новообраний президент Аргентини підтримує США, і тому він відмовився "наполягати на угоді з комуністами".
Політика Хав'єра Мілея: основні новини
- Цьогоріч в листопаді в Аргентині обрали нового президента. Ним став Хав'єр Мілей, який є прихильником США та обіцяє запровадити в країні долар.
- Новообраний президент Аргентини говорив, що він виступає за відмову від встановлення відносин із Росією, Бразилією та Китаєм. Основна причина – розбіжності в політиці цих країн. Проте він бачить США та Ізраїль стратегічними союзниками.
- Крім цього, Хав'єр Мілей підтримує Україну. Володимир Зеленський на пресконференції зазначив, що новий президент Аргентини Хав'єр Мілей може розвернути політичний напрямок Латинської Америки.