Генералітет Росії веде свою свідому політику, яка відрізняється від плану Володимира Путіна. Така ситуація не влаштовує главу Кремля.

Тому він намагається боротися з генералами за допомогою пропагандистів. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Пропагандисти захоплюють росіян ідеологією Путіна

За його словами, останнім часом на російських ток-шоу відбувається дика пропагандистська кампанія. Приблизно 15 людей щодня з криком нав'язують позицію Путіна.

Вони (пропагандисти – 24 канал) частину населення захоплюють цією ідеологію. Це – аргумент у боротьбі Путіна з генералами,

– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, що глава Кремля дотримується своєї тактики – він не зняв генералів, а випустив пропагандистів, які нав'язують суспільству абсурдні твердження.

Скажені телевізійні люди (пропагандисти – 24 канал) починали як пси, однак зараз вони мають телевізійне его. В них з'явилась телевізійна ерекція. Андрій Піонтковський Російський публіцист

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