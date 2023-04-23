Біля Філіппін знайшли затонуле японське судно: на борту загинуло понад тисячу людей

Дослідники морських глибин знайшли уламки японського транспортного судна поблизу Філіппін. Воно потонуло під час Другої світової війни, убивши майже 1000 австралійських військових і цивільних.

В липні 1942 року американський підводний човен торпедував судно "Монтевідео Мару". На борту корабля перебували полонені з Папуа-Нової Гвінеї.

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Як виявили уламки судна

Австралійська морська археологічна група Silentworld Foundation організувала місію за підтримки голландської глибоководної дослідницької компанії під назвою Fugro. Уламки корабля виявив автономний підводний апарат на глибині понад 4 кілометри – глибше, ніж уламки Титаніка.

Підводний апарат, що виявив судно на дні моря / Фото BBC

Дослідники розпочали пошук затонулого корабля 6 квітня після п'яти років планування. Капітан місії Роджер Тернер розповів, що підводний апарат підійшов до уламків судна на відстані 45 метрів. Виявилось, що ніс і корма корабля лежать на морському дні на відстані приблизно 500 метрів одне від одного.

Уламок японського судна / Фото BBC

Це був момент емоцій, коли ми побачили зображення корабля, закриті кришки люків, де утримували в'язнів під час подорожі,

– сказав Тернер.

Археологічна група повідомила, що затонулий корабель, людські рештки чи артефакти ніхто не турбуватиме.

Тисячі життів згасли за 10 хвилин

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що "місце спочинку загублених душ "Монтевідео Мару" нарешті знайшли". Сотні австралійських сімей понад 80 років чекали на новини про судно, а відкриття завершило "один із найтрагічніших розділів у морській історії Австралії".

Археологічна група Silentworld / Фото BBC

Влада країни подякувала всім, хто брав участь у пошуках, зокрема фонду Silentworld, що займається морською археологією.

За попередньою інформацією, корабель потопили торпедами USS Sturgeon, він швидко пішов під воду. У результаті катастрофи загинули 979 австралійців, 33 норвезькі моряки та 20 японських охоронців.



"Монтевідео Мару" / Фото BBC

Капітан Тернер сказав, що після удару "Монтевідео Мару" зник під хвилями через 11 хвилин. Лише три рятувальні човни були спущені на воду – 102 члени екіпажу веслували до Філіппін.

Археологічна група Silentworld повідомляє, що приблизно 1089 жертв катастрофи родом з 14 країн.