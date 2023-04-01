Тимчасовий намісник Лаври благословив Зеленського: що він каже про "прокльони" Паші "Мерседеса"

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній 29 березня призначив архімандрита Авраамія виконувачем обов'язків намісника Києво-Печерської лаври. У своєму зверненні він благолосив президента Володимира Зеленського.

Одіозний Паша "Мерседес" раніше взявся погрожувати Володимиру Зеленському. Зокрема, заявив, що сльози виселених попів "не впадуть у землю, а впадуть йому на голову".

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Що каже архімандрит Авраамій

Виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври – архімандрит Авраамій – звернувся до вірян. Зокрема, він наголосив, що братія молиться за президента України Володимира Зеленського. Українського лідера благословляють на боротьбу.

Окрім того, архімандрит Авраамій від імені Лаври засвідчив, що прокльони Паші "Мерседеса" – безпідставні та несправедливі.

Ми благословляємо вас, Володимире Олександровичу, у вашій боротьбі з агресором, із фальшивим русскім міром, який приніс нашому народу війну і смерть. Ми молимося за вашу родину, за всіх, хто разом з вами працює для перемоги над ворогом миру,

– заявив архімандрит Авраамій.

Він привітав звільнення церкви від впливу Росії.

Окрім того, Авраамій нагадав Паші "Мерседесу", що "несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає", а "усі сльози братії, про які він каже, – його провина".