В архівах безліч справ щодо Голодомору: чого вони стосуються
Джерело:24 канал
У галузевому держархіві Міністерства внутрішніх справ зберігається понад тисячу архівних справ про Голодомор в Україні. Матеріали мають виняткову історичну цінність.
Про це розповіла віцеміністерка внутрішніх справ України Мері Акопян у межах проєкту 24 каналу "Голод і мор: пам'ять поколінь". За її словами, ще понад 500 справ тимчасово зберігають в управліннях поліції по областях.
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Апокян: Свідоме усунення населення
Міністерство внутрішніх справ передало в музей Голодомору 9 кримінальних справ, які зберігались в архівах. Заступниця міністра внутрішніх справ пояснила, що справи здебільшого стосуються:
- канібалізму під час Голодомору в Україні;
- факти депортації на Північ СРСР так званих куркулів.
Акопян вважає, що найбільшим жахом в усіх документальних свідченнях про Голодомор є розуміння того, що це було дійсно штучне та організоване винищення мільйонів українських селян. В усьому винна саме сталінська політика, яка мала на меті знищити незалежні сільські господарства.
Свідоме усунення цілої групи населення саме за соціальною ознакою,
– пояснила віцеміністерка.
Роковини Голодомору: резонансне
- Українські блогери в День пам'яті жертв Голодомору влаштували гучну вечірку. Ведучий заходу Володимир Остапчук опублікував фото святкового столу з підписом: "Голодна блогерська туса".
- Нардеп Микола Тищенко прийшов до меморіалу Голодомору, щоб вшанувати пам'ять жертв. Поки Тищенко знімав відео поруч стояв пенсіонер, який їв хліб із меморіалу.
- Прикарпатські рятувальники долучилися до акції "Запали свічку". Вони вшанували пам'ять замордованих на найвисокогірнішому рятувальному посту.