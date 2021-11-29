В архівах безліч справ щодо Голодомору: чого вони стосуються

У галузевому держархіві Міністерства внутрішніх справ зберігається понад тисячу архівних справ про Голодомор в Україні. Матеріали мають виняткову історичну цінність.

Про це розповіла віцеміністерка внутрішніх справ України Мері Акопян у межах проєкту 24 каналу "Голод і мор: пам'ять поколінь". За її словами, ще понад 500 справ тимчасово зберігають в управліннях поліції по областях.

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Апокян: Свідоме усунення населення

Міністерство внутрішніх справ передало в музей Голодомору 9 кримінальних справ, які зберігались в архівах. Заступниця міністра внутрішніх справ пояснила, що справи здебільшого стосуються:

канібалізму під час Голодомору в Україні;

факти депортації на Північ СРСР так званих куркулів.

У матеріалах також мовиться про те, як радянські органи внутрішніх справ намагались самостійно повернути та розшукати "куркулів" під час та після Голодомору.

Акопян вважає, що найбільшим жахом в усіх документальних свідченнях про Голодомор є розуміння того, що це було дійсно штучне та організоване винищення мільйонів українських селян. В усьому винна саме сталінська політика, яка мала на меті знищити незалежні сільські господарства.

Свідоме усунення цілої групи населення саме за соціальною ознакою,

– пояснила віцеміністерка.

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