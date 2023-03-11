У мережі показали архівне відео "Да Вінчі": 19-річний воїн повернувся додому після поранення

У п'ятницю, 10 березня, у Києві на Аскольдовій могилі поховали Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. У мережі оприлюднили архівне відео з військовим.

У мережі згадали архівне відео з "Да Вінчі", на якому він повернувся в рідне село Бовшів після поранення.

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Архівне відео з Героєм України

У 2014 році Дмитрові було лише 19 років. Тоді він отримав важке поранення в Пісках Донецької області.

Після лікування в шпиталі Дмитро приїхав на реабілітацію додому, де його зустрічали рідні та односельчани.

"Зараз реабілітація, приїхав трохи додому відпочити й назад вертаюсь. Назад, звичайно, у мене побратими там. Не я один такий. У нас побратим загинув: він теж з Івано-Франківщини і теж йому було 19 років", – казав тоді Дмитро.

Тоді він також наголосив, що багато таких молодих хлопців готові захищати свою країну.

Рідні військового не одразу дізналися про поранення "Да Вінчі". Хлопець не хотів, аби вони хвилювалися.

Архівне відео за участі "Да Вінчі"

Що відомо про легендарного "Да Вінчі"