Аріана Гранде засвітила розкішну обручку від нового бойфренда

Американська поп-співачка Аріана Гранде, яка нещодавно отримала пропозицію одруження від нового бойфренда Піта Девідсона, засвітила на одному з концертів велику обручку.

З такою вишуканою прикрасою Гранде вперше з’явилась під час концерту iHeartRadio в Лос-Анджелесі ще 2 червня, а також в Діснейленді у Каліфорнії та на спільному фото з матір'ю і братом. Однак тоді кільце ніхто не сприйняв серйозно, вважаючи, що це біжутерія для доповнення сценічного образу. Та й на той час Аріана з Девідсоном зустрічались лише декілька тижнів.

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Аріана Гранде на концерті



Аріана Гранде в Діснейленді



Аріана Гранде з сім'єю

Журналісти видання The Daily Mail дізнались, що розкішна обручка з платини має 4,4 карати і виготовлена ювеліром Грегом Юнієм, до якого звернувся із замовленням Девідсон ще в кінці травня. Всю іншу інформацію Піт попросив зберегти в секреті.

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Нагадаємо, що Аріана Гранде прийняла пропозицію одруження від ведучого шоу Saturday Night Live Піта Девідсона через декілька тижнів після початку роману. Ще на початку травня пара зав’язала стосунки, як на вечірці в актора Роберта Паттінсона, яка пройшла в минулі вихідні, вони самі розповіли про заручини.



Раніше Аріана Гранде зустрічалась із 26-річним репером Мак Міллером. Після двох років стосунків пара вирішила розірвати відносини, – причиною цьому стали напружені графіки роботи двох сторін.