Арістова позбавили депутатського мандата: хто прийшов на його місце
Джерело:ЦВК
Нещодавно Верховна Рада підтримала припинення депутатських повноважень Юрія Арістова. Центральна виборча комісія оголосила наступного за черговістю нардепа.
Варто зауважити, що син Арістова, попри війну на Сході, у 2019 році відвідував Москву та фотографувався на фоні Кремля. Окрім цього, він стежив за сторінкою колишнього президента Росії Дмітрія Мєдвєдєва у забороненій соціальній мережі "Вконтакте".
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ЦВК визнала Наталію Локтіонову обраною нардепом
До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради від 27 липня 2023 року. У ній мовилося про дострокове припинення повноважень народного депутата Юрія Арістова, у зв'язку з його особистою заявою про складення депутатських повноважень.
Його обрали на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".
ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі,
– мовиться у повідомленні.
ЦВК визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом України / Фото ЦВК
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Коротко про "подорож на Мальдіви" ексдепутата Арістова
- Арістова у середині липня помітили на Мальдівах на п'ятизірковому курорті Waldorf Astoria Maldives. Це підтвердили в готелі, однак сам нардеп і його прессекретарка на запитання журналістів так і не відповіли.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Арістов скористався офіційним відрядженням до Литви, щоб вирушити з родиною на Мальдіви.
- Він дійсно перебував у Вільнюсі, де провів зустрічі з посадовцями. Проте, повертаючись звідти, нардеп поїхав на дорогий курорт, нікого не попередивши.
- Після розголосу Арістов написав заяву про складення депутатських повноважень. 27 липня Верховна Рада це підтримала.