Арістова позбавили депутатського мандата: хто прийшов на його місце

Нещодавно Верховна Рада підтримала припинення депутатських повноважень Юрія Арістова. Центральна виборча комісія оголосила наступного за черговістю нардепа.

Варто зауважити, що син Арістова, попри війну на Сході, у 2019 році відвідував Москву та фотографувався на фоні Кремля. Окрім цього, він стежив за сторінкою колишнього президента Росії Дмітрія Мєдвєдєва у забороненій соціальній мережі "Вконтакте".

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ЦВК визнала Наталію Локтіонову обраною нардепом

До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради від 27 липня 2023 року. У ній мовилося про дострокове припинення повноважень народного депутата Юрія Арістова, у зв'язку з його особистою заявою про складення депутатських повноважень.

Його обрали на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі,

– мовиться у повідомленні.



ЦВК визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом України / Фото ЦВК

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