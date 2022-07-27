"Армія дронів" для фронту: як Україна здобуватиме перемогу над росією в небі

Весь світ шукає безпілотники для "Армії дронів" в Україні. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час під час "Другого саміту перших леді та джентльменів" зазначив, що на ринку їх не вистачає, щоб забезпечити всі потреби.

Саме тому в Україні будуть видавати гранти для компаній та стартапів, які будуть їх створювати. Що це означає – розбиралися журналісти сайту 24 каналу.

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В Україні будують екосистему для "Армії дронів"

Михайло Федоров розповів, що на фронті щохвилини має бути 200 БПЛА, які літають на другу та третю лінії оборони від 220 кілометрів. Для першої лінії постійно потрібно до десяти тисяч БПЛА, які літають на 3 – 5 кілометрів.

Паралельно вже запрацювали школи, які навчають пілотів дронів, а також майстерні, де будуть "лікуватися" безпілотники.

По суті, ми будуємо певну таку екосистему. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо дрони. Зараз їх шукає весь світ. І на ринку їх не вистачає, щоб забезпечити всі потреби,

– пояснив міністр.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

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Михайло Федоров також анонсував, що для українських компаній і стартапів, які виробляють дрони, будуть видаватися гранти.

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Що відомо про "Армію дронів"

Додамо, що безпілотні літальні апарати (БПЛА, дрони) мають велике значення для українських військових. Головними перевагами використання дронів під час нинішньої війни Росії проти України є протидія військам противника за умов збереження життів військових.

Проєкт "Армія дронів" був запроваджений спільно Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством цифрової трансформації та UNITED24. Його мета – допомогати ЗСУ моніторити лінію фронту, а це близько 2 470 кілометрів, та давати ефективну відсіч ворожим атакам.

На балансі ініціативи United24 зараз є 72 мільйони. Ці кошти розподіляються за трьома напрямками: розмінування та оборона; медична допомога та відбудова України. Програма також передбачає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

У межах проєкту "Армія дронів" наша держава вже отримала перший безпілотник зі США. Закупили його за благодійні внески українців.

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