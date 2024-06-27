778 одиниць техніки за 2 тижні: "Армія дронів" продовжує завдавати пекельних втрат ворогу

Очільник Мінцифри Михайло Федоров висловився про нещодавні здобутки "Армії дронів". За два тижні ударні підрозділи вразили 778 одиниць військової техніки.

Окрім того, ворог також із 10 по 24 червня втратив 330 одиниць особового складу завдяки зусиллям захисників з "Армії дронів".

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"Армія дронів" добре відпрацювала по ворогу за 2 тижні

Федоров навів дані ударних підрозділів, яким передають безпілотники в межах "Армії дронів". За словами міністра, захисники, які беруть участь в ініціативі, щоденно знищують російську техніку, а міністерство, своєю чергою, щотижня публікує їхні результати.

"Пташки" підбивають ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерію, склади з боєприпасами й опорні пункти та знижують бойовий потенціал ворога,

– написав Федоров.

За даними, які опублікував глава Мінцифри, можна побачити, що "Армії дронів" за 2 тижні вдалося вразити 777 опорних пунктів росіян. Окрім того, ворог лишився без 51 танка, 73 бойових броньованих машин і 175 гармат.

Також знищено, 18 САУ, 26 складів боєкомплектів і палива та 4 РСЗВ ворога.



Втрати, які завдала "Армія дронів" ворогу із 10 по 24 червня / Фото Мінцифри



Федоров також зазначив, що міністерство працює, щоб у Сил оборони було більше технологій та інновацій. Адже це має стати кількісною і якісною перевагою українських військових над ворогом.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ворог за минулу добу втратив ще 1 260 одиниць особового складу. Тож загалом від початку вторгнення Росія втратила у війні проти України 539 320 своїх військових.