Загострення триває: Армія Ізраїлю знищила підводний човен ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю знищила підводний човен ХАМАСу. Натомість бойовики повідомили, що обстріляли корабель Військово-морських сил Ізраїлю. Окрім того, у Секторі Газі горить фабрика.

Ескалація конфлікту не зупиняється – тепер сторони намагаються знищити водний транспорт одне одного.

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Нові обстріли Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу

За інформацією палестинського видання Аlwatanvoice, угруповання ХАМАС обстріляло корабель ВМС Ізраїлю. Вони назвали це відповіддю на "тривалу агресію Ізраїлю проти палестинського народу".

Натомість Збройні сили Ізраїлю наголошують, що бойовики не влучили по кораблю та заявляють про знищення підводного човна ХАМАСу на суші. Ізраїль повідомляє, що таким чином вони зірвали спробу бойовиків здійснити напад з моря.

Декілька підозрюваних були помічені біля плавального апарату, який, імовірно, був зразком підводного військово-морського озброєння ХАМАС. Судно доставляли до берега і, схоже, хотіли направити його для здійснення теракту в ізраїльських водах. Військовий корабель і армійський БПЛА завдали ударів на березі по бойовиках і одиниці підводного озброєння для того, щоб усунути загрозу,

– розповіли в Армії Ізраїлю.

До речі, ЗМІ повідомляють, що після обстрілів Ізраїлю в Секторі Гази горить фабрика з виробництва поролону.

Коротко про загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною