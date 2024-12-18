Скільки коштує союз з Росією: Кім Чен Ин обміняв життя своїх солдатів на мільярди доларів – NYT

Північнокорейські війська воюють разом з російськими в Курській області, допомагаючи Москві відвойовувати втрачені території. Надсилання своїх солдат до Росії приносить низку переваг для Північної Кореї.

Кім Чен Ин відчайдушно потребував такого "прориву". Так вважають у NYT, передає 24 Канал.

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Що Північна Корея постачає Кремлю

NYT пише, що лідер Північної Кореї, пішов на "свою найсміливішу дипломатичну авантюру", надавши Росії близько 11 000 військовослужбовців і запаси зброї для підтримки війни проти України.

За останнє десятиліття його династичний режим похитнувся. Санкції зруйнували економіку КНДР, заборонивши весь її основний експорт, включно з вугіллям, морепродуктами, текстилем і робочою силою.

Північна Корея, яка здавалася більш ізольованою, ніж будь-коли, побачила нові можливості через затягування війни Путіна. Росія виснажувала свої запаси військ і боєприпасів, а КНДР була готова запропонувати обидва ресурси.

Залицяння почалися, коли Північна Корея запросила тодішнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу на масштабний парад озброєнь у Пхеньяні в липні минулого року,

– йдеться у публікації.

У червні 2024 року Кім і Путін підписали договір про взаємну оборону і співробітництво. Після цього Північна Корея почала надсилати війська до Росії.

За словами південнокорейських чиновників, КНДР надала Росії зброю у 20 000 вантажних контейнерах, зокрема мільйони артилерійських снарядів, нещодавно розроблені балістичні ракети, реактивні системи залпового вогню і далекобійні гаубиці.

Активний експорт зброї до Росії стимулює розвиток північнокорейської військової промисловості. Останніми місяцями лідер КНДР під час відвідування заводів виготовлення зброї закликав до збільшення обсягів виробництва.

Як Москва віддячує КНДР

Ні Росія, ні Північна Корея не розкрили, як саме Москва платила Пхеньяну.

Дослідження показують, що КНДР заробила до 5,5 мільярдів доларів на угодах із Росією щодо постачання озброєння. Також підраховано, що щорічний прибуток країни від розгортання військ може досягати 572 мільйонів доларів.

Це величезна сума за мірками країни – її офіційний експорт минулого року склав лише 330 мільйонів доларів.

Також відомо, що північнокорейські танкери транспортують з Росії значно більше нафти, ніж дозволяють санкції ООН.

На полі бою північнокорейські військові вперше за багато десятиліть отримують цінний досвід, в тому числі інновації у використанні безпілотників, які змінюють сучасну війну,

– вважають у NYT.

Війна проти України надає КНДР першу можливість випробувати свої новітні балістичні ракети KN-23 і KN-24 проти західних систем протиповітряної оборони в реальному бою.

Новий потік доходів і збройових технологій з Росії допоможе Північній Кореї опиратися санкціям ООН та зміцнить позицію Кіма у протистоянні з Вашингтоном і його союзниками. Проте досі невідомо, чи прагнутиме новообраний президент США Трамп відновити особисту дипломатію з лідером КНДР.

Чим ризикує Кім Чен Ин

Експерти сумніваються в готовності північнокорейського війська до війни на виснаження в умовах рівнин і артилерійських обстрілів, адже їх готували для операцій у гірській місцевості.

Північна Корея вже передала Росії стільки зброї та боєприпасів, що наразі не має ресурсів для ведення війни на власній території.

Також деякі південнокорейські аналітики сумніваються в довгостроковій співпраці між Пхеньяном і Москвою, адже на Росію припадає менш ніж 2% зовнішньої торгівлі КНДР, тоді як на Китай – понад 90%.

Але навіть двостороння торгівля між Північною Кореєю та Китаєм сповільнилася до 1,5 мільярда доларів за перші дев'ять місяців цього року, порівняно з 1,6 мільярда за аналогічний період минулого року.

Експерти припускають, що поглиблення військових зв'язків із Росією може зашкодити відносинам Пхеньяна з Китаєм.