Армія не причетна, – Зеленський про підготовку можливого держперевороту

Володимир Зеленський заявив, що українська армія не причетна до підготовки можливого держперевороту. Зокрема мовиться про заяву президента щодо його підготовки, який планували на 1– 2 грудня та мали залучити мільярд доларів.

За словами Зеленського, до нього намагаються втягнути олігарха Ріната Ахметова. Журналістка розповіла Зеленському на пресмарафоні, що іноземні ЗМІ подали інформацію про підготовку держперевороту, використовуючи слово путч англійською, тобто за участі військових. Вона заявила, що у світі почалось обговорення цієї теми.

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Українська армія не причетна до підготовки можливого держперевороту

Володимир Зеленський заявив, що це "до військових це не має жодного стосунку".

Впевнений, що ні, у нас серйозна армія… Я знаю, що вони мене поважають, вони захищають нашу державу і точно не займаються ніякими путчами… Я сказав, що є інформація (про можливу підготовку до держперевороту – 24 канал) від агентури... Є аудіодоріжка з обговоренням цього питання із залученням, людини, про яку я сказав (мовиться про Ахметова – 24 канал) в цю ситуацію,

– заявив Зеленський.

Додав, що "перш за все, мова йде про фінансову підтримку" бізнесмена. Окрім того, Зеленський заявив, що:

"ні до якого путчу це не має ніякого відношення;

наша армія – не путчисти, вони цим не займаються;

вони з народом".

Володимир Зеленський запевнив, що "ніякого путчу в нас не буде, ніякого путчу немає. Ми не зраджуємо нашому суверенітету й не зраджуємо нашій державі. Якщо комусь дуже хочеться – це помилка й це буде останньою помилкою в цій державі".

Коротко про заяви Володимира Зеленського під час медіамарафону