Військові з КНДР тренуються у Росії: OSINT-аналітики показали фото полігону

В мережі опублікували відео з, ймовірно, тренуваннями військових з Північної Кореї на одному з російських полігонів. Згодом OSINT-аналітики встановили точну геолокацію цього полігону.

Про це повідомили автори проєкту "КіберБорошно". Цікаво, що встановити місце розташування полігону вдалося завдяки відео самих російських військових, які вочевидь порушили заборону командування.

Читайте також У Путіна є лише 3 варіанти використання війська КНДР

Північнокорейські військові тренуються на полігоні в Росії

За словами OSINT-фахівців, оприлюднені кадри були зняті у Сергіївці Приморського краю Росії. Саме там дислокується 127-ма мотострілецька дивізія східного військового округу Росії.

Полігон розташований у Приморському краї Росії / Фото: "КіберБорошно"

Автори проєкту також опублікували координати полігону.

Де північнокорейські військові тренуються в Росії: дивіться на карті

До слова, раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що до 1 листопада 11 тисяч військових з КНДР будуть готові воювати в Україні. Зазначається, що перший кадровий склад із 2 600 північнокорейських солдатів вирушить до Курської області, використовуючи російську техніку та боєприпаси.