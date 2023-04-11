Армія Росії видихнулася: Гудков спрогнозував завершення війни в Україні
В Кремлі продовжується істерика щодо майбутнього контрнаступу України. Ворог виснажений не тільки фізично, але й морально. Ймовірно, вже цього року може бути завершення війни.
Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вказав на декілька факторів, які на це впливають вже зараз.
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Росія здає позиції
Попри те, що Росія могла виправити становище з амуніцією, харчуванням та іншим постачанням своєї армії, її втрати зростають, зазначив Гудков. Окупанти втрачають бойовий дух, якщо такий узагалі був, і здатність наступати. Усі цілі зазнали краху.
"Війна не може тривати безкінечно. І ворог не може вічно воювати, якщо розуміє, що результату немає, а Україна набирає силу. Банально втрачається бойовий дух, а здатність йти в наступ знижується. Я дуже вірю у майбутній контрнаступ України", – сказав опозиційний політик.
Геннадій Гудков про завершення війни у 2023 році: дивитись відео
Все залежить від Заходу
Наразі багато чого залежить від допомоги партнерів. Вони мають виконати усі свої обіцянки щодо постачання зброї, навчання українських військових. І, на думку спікера, Захід дотримається слова.
Російська армія не утримає наступ України і відкотиться назад. А це тяжкий моральний стан громадськості, навіть тієї, що поки підтримує Путіна. Тобто судячи з усієї логіки, все закінчиться у 2023 році, або принаймні все стане зрозуміло,
– резюмував Гудков.
Ситуація на фронті: події 11 квітня
- За останню добу українські захисники ліквідували 500 осіб особового складу ворога. А загалом з початку повномасштабного вторгнення – майже 200 тисяч. Утім, ця цифра може бути іншою, оскільки через бойові дії достеменно порахувати неможливо.
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